Врач перечислил серьезные проблемы со здоровьем, которые вызывает телефон в кармане

Большая половина людей во всем мире предпочитает носить телефон в кармане одежды, даже не подозревая, что эта привычка может серьезно сказаться на здоровье. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, смартфоны или даже кнопочные гаджеты могут быть крайне опасны для внутренних органов.

В первую очередь стоит забыть о том, что средство связи отлично помещается в нагрудный карман. Дело в том, что телефон нагревает ткань и создает электромагнитное излучение в области сердца. Со временем это может привести к серьезным нарушениям ритма сердечной мышцы и в последствии к еще более серьезным изменениям.

Но и передний карман брюк не является безопасным местом. Нагревание ткани в области паха способно пагубно сказаться как на мужчинах, так и на женщинах. «Конечно, повредить генетический материал такое влияние не может, но предпосылки к воспалительным заболеваниям могут быть», - заявил специалист. При этом он подчеркнул, что вполне можно класть смартфон в задний карман, так как это не несет большой опасности.

Однако лучше всего все-таки помещать телефон в карманы на верхней одежде, так как в таком случае влияние будет мизерное. А если хотите исключить все риски – просто держите свой гаджет в руке.

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