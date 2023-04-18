Названы комнатные растения, которые могут нас покалечить

Прежде чем выбирать себе домашние растения, стоит удостовериться в том, что они не представляют угрозы вашему дому.

Особенно важно это для тех, у кого есть дети. Случайное попадание на слизистую оболочку, казалось бы, безобидных на первый взгляд комнатных растений, может обернуться весьма плачевно для здоровья вас и вашего ребёнка.

Так, одно из самых распространённых домашних соцветий – филодендрон содержит крайне ядовитый и очень едкий сок, который при попадании на кожу вызывает ожоги и дерматит.

Спатифиллум, или, как его ласково называют «Женское счастье», отлично подходит для очищения воздуха. К тому же, это весьма неприхотливое растение обладает красивыми белыми цветами. Тем не менее, даже маленькая капелька сока этого «счастья», при попадании на слизистую оболочку полости рта вызовет ожог. А уж если по неосторожности кто-то из домочадцев проглотил откушенный лепесток – лучше сразу звоните в скорую.

Не менее опасно «лечебное» по своим свойствам растение – алое.

Недавно в одном из самых цитируемых научных изданий The Scientist, было опубликована статья, где были представлены доказательства того, что обычная вода с 1.5% экстрактом алое вызывает внутренние опухоли у 74 подопытных животных. Людям с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям добавлять алое в пищу строго противопоказано.