Врач оценил шансы на выздоровление госпитализированного со сложным диагнозом Киркорова

Врач-терапевт Владимир Осадчий оценил шансы на выздоровление певца и народного артиста РФ Бедроса Киркорова, который был госпитализирован со сложным диагнозом «пневмоторакс». По его словам, всё зависит от наличия сопутствующих заболеваний легких.

В целом, считает медик, пожилой возраст не должен сказаться на выздоровлении.

Осадчий подробно рассказал, что пневмоторакс выявляют по таким признакам, как одышка, низкая сатурация, слабость. На этом фоне делается рентген грудной клетки и узи плевральных полостей. По снимкам определяется очаг болезни.

Далее делается прокол и выпускается воздух. Пациенту назначают антибиотики. После операции у человека остаются рубцы на легких, а какая-то часть органа «перестает работать в полном объеме».

Врач добавил, что одна из причин пневмоторакса – травма в области легких.

Ранее сообщалось, что Бедрос Киркоров начал задыхаться и терять сознание. Бригада врачей осмотрела 90-летнего артиста и доставила в стационар.