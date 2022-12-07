Отец Филиппа Киркорова срочно госпитализирован после концерта в Москве

Причиной вызова скорой помощи стал внезапный приступ пневматорокса.

Без всяких видимых причин девяностолетний Киркоров старший начал внезапно задыхаться и терять сознание.

Перепугавшиеся за здоровье родственника домочадцы, незамедлительно вызвали в дом к певцам бригаду врачей.

Оперативно прибывшие на место происшествия врачи, осмотрев пациента, приняли решение доставить его в стационар.

Напомним, что эстрадному певцу и исполнителю хита Guarda che luna стало плохо после концерта, устроенного Филиппом в честь юбилея.

На своем празднике Бедрос пел на сцене золотые хиты и танцевал. Сын сидел в первом ряду и искренне радовался происходящему