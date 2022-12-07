16:21, 07 декабря 2022
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Отец Филиппа Киркорова срочно госпитализирован после концерта в Москве
Причиной вызова скорой помощи стал внезапный приступ пневматорокса.
Без всяких видимых причин девяностолетний Киркоров старший начал внезапно задыхаться и терять сознание.
Перепугавшиеся за здоровье родственника домочадцы, незамедлительно вызвали в дом к певцам бригаду врачей.
Оперативно прибывшие на место происшествия врачи, осмотрев пациента, приняли решение доставить его в стационар.
Напомним, что эстрадному певцу и исполнителю хита Guarda che luna стало плохо после концерта, устроенного Филиппом в честь юбилея.
На своем празднике Бедрос пел на сцене золотые хиты и танцевал. Сын сидел в первом ряду и искренне радовался происходящему