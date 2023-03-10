Врач объяснила, почему свекла необходима каждому мужчине

Свекла содержит беталаины, которые обладают самыми разными свойствами: противораковыми, антимикробными и другими. Эти растительные пигменты способствуют выделению оксида азота, который играет важную роль в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин.

О неочевидной пользе овоща для мужчин рассказала врач Ольга Лушникова. Специалист объяснила, что оксид азота участвует во многих процессах в человеческом организме.

Из-за его отсутствия эрекция либо не достигается, либо становится слабой для интимных отношений. Поэтому при эректильной дисфункции даже назначают препараты, имитирующие свойства данного медиатора.

В разговоре с Газетой.Ru врач добавила – решить проблему путем употребления одной свеклы не удастся. На эрекцию влияют разные факторы, в том числе гормональные сбои, стрессы, вредные привычки, сидячий образ жизни, лишний вес, инфекции и другие.

В случае появления каких-либо проблем мужчинам следует обратиться к специалисту, советует медик.

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