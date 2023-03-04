Мужской «климакс»: два симптома должны стать сигналом для обращения к врачу

Мужчины, как и женщины, переживают «климакс» - в их случае речь идет об андропаузе, когда снижается выработка главного полового гормона – тестостерона. Обычно изменения происходят в 50-60 лет, но иногда случаются в 40. На «климакс» у мужчин указывают несколько симптомов, их назвал уролог-андролог Валерий Онацкий.

По словам специалиста, сигналами для обращения к врачу являются частое мочеиспускание и быстрое увеличение веса. Мужчины могут заметить перепады настроения и снижение силы мышц. В этом случае следует проконсультироваться со специалистом – он назначит анализы, чтобы посмотреть, не являются ли данные сигналы признаками какого-то заболевания. По результатам обследования будет принято решение о терапии.

Онацкий уточнил, что существует два варианта, когда мужчина может обратиться к врачу. В первом случае – когда мужчина чувствует симптомы, но в анализах все в порядке. В другой ситуации – когда тестостерон опустился ниже референсных значений и проявляется симптоматика.

Для коррекции дефицита полового гормона могут быть назначены гелевые лекарства, которые просты в использовании и имеют меньше рисков побочных эффектов. На сегодняшний день в России используются три типа препаратов – они представлены в виде гелей и инъекций, сообщает Life.

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