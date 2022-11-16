Врач объяснила частое отравление фруктами и овощами в зимний период

Отравления фруктами и овощами в зимне-весенний период не редки. Они происходят из-за веществ, которыми обрабатывают несезонные продукты.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Намсараева. По словам специалиста, на здоровье могут повлиять нитраты, используемые для ускорения созревания, и парафин, который нужен для придания продуктам привлекательности.

Их попадание в организм приводит к нарушению работы желудка, нервной системы и щитовидной железы, предупредила врач.

Во избежание неприятностей, Намсараева советует зимой и весной употреблять цитрусовые, а летом и осенью – овощи с грядок. В несезон лучше покупать замороженные продукты.

Также следует учитывать график созревания овощей и фруктов и покупать зеленый салат в мае, клубнику – с июня, а арбузы с дынями, начиная с июля.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, которые повышают чувство голода. Из фруктов к ним отнесли яблоки и цитрусовые.