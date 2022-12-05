Врач объяснил, опасно ли носить кроссовки зимой

Любители кроссовок с наступлением холодов начинают задумываться о том, стоит ли оставаться в них или переходить на более износостойкую обувь. Все чаще зимой в кроссовках можно встретить не только подростков, но и взрослых людей. Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров рассказал всю правду о ношении подобной обуви в это время года.

В беседе с «Газетой.Ru» врач порекомендовал отдать предпочтение утепленной модели кроссовок с нескользящей подошвой.

«Несмотря на то, что такие кроссовки не фиксируют голеностопный сустав, они все равно предотвращают подворот стопы, простыми словами, не дают вывернуть ногу благодаря широкому основанию: подошва на зимних кроссовках в среднем на 2 см шире, чем на другой обуви», – высказался специалист.

По словам Зохирова, сейчас кроссовки изготавливают из кожи и современных высокопрочных синтетических материалов, которые тоже очень износостойки. Врач говорит, что подобная обувь не вызывает никаких патологий, поэтому в зимнее время от нее можно не отказываться.

Специалист отмечает, что все зависит от самого человека. Ведь кто-то любит держать ноги в тепле, а кому-то нравится ощущение прохлады. Но Алишер советует не надевать обувь с тонкой подошвой. Стоит выбрать амортизирующую – более толстую подошву.

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