16:20, 02 декабря 2022
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Врач Мясников назвал простые способы помочь организму привыкнуть к холоду
Врач Александр Мясников перечислил способы, как привыкнуть к холоду. Для начала стоит пересмотреть отношение к низкой температуре.
Телеведущий считает, что ощущение холода – это часто самовнушение.
Помочь организму адаптироваться поможет сон при температуре 13-14 градусов. Кому-то эти значения покажутся низкими, но на самом деле, говорит врач, они являются нормой.
Еще один совет – носить не более трех слоев одежды. И, конечно, важно много двигаться.
Ранее врачи назвали лайфхак от сердечного приступа в холода.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Платформа «Смотрим»
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: