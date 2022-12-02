Врач Мясников назвал простые способы помочь организму привыкнуть к холоду

Врач Александр Мясников перечислил способы, как привыкнуть к холоду. Для начала стоит пересмотреть отношение к низкой температуре.

Телеведущий считает, что ощущение холода – это часто самовнушение.

Помочь организму адаптироваться поможет сон при температуре 13-14 градусов. Кому-то эти значения покажутся низкими, но на самом деле, говорит врач, они являются нормой.

Еще один совет – носить не более трех слоев одежды. И, конечно, важно много двигаться.

Ранее врачи назвали лайфхак от сердечного приступа в холода.