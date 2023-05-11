Врач объяснил, какие патологии могут быть у детей пожилых отцов вроде Роберта де Ниро

Совсем недавно стало известно, что 79-летний голливудский актер Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз. И хоть сам он находится сейчас в полном восторге от пополнения в семье, то вот эксперты в области медицины не так оптимистично настроены по поводу детей, рожденных у престарелых родителей. Кандидат медицинских наук Валентина Денисова объяснила, почему пожилые папы могут стать причиной возникновения патологий у ребенка.

По словам эксперта, хоть мужчины и не утрачивают способность к размножению и после 70-ти лет, это не значит, что им следует заводить наследников на пенсии. Дело в том, что, чем старше отец, тем серьезнее риск рождения малыша с аутизмом. Поэтому следует создавать семью вовремя, а не тянуть с этим.

Специалист также подчеркнула, что женщинам стоит рожать до 50-ти лет, так как беременность – это тяжелый процесс, который требует хорошего здоровья. А чем старше мама, тем больше возникает различных проблем. Так, велика вероятность возникновения у малыша синдрома Дауна.

«Даже если мы возьмём донорские яйцеклетки и перенесём женщине эмбрион с хорошим набором хромосом, то всё равно с возрастом у женщины накапливаются различные соматические и гинекологические патологии, увеличиваются некоторые акушерские риски», - заявила Денисова в беседе с изданием Life.

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