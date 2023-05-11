Мужчинам дали совет, как безопасно брить половой орган и мошонку

Существует несколько правил, чтобы безопасно и грамотно избавиться от растительности на половом органе и мошонке. Они потребуются, если брить интимную зону самостоятельно, без похода в косметический салон.

Мужчинам советуют купить для бритья отдельный станок. Ни в коем случае нельзя убирать растительность тем же инструментом, которое используется для лица. Не надо забывать, что в интимной зоне живут бактерии, которые есть только там – их лучше не переносить на другие части тела.

Перед бритьем лучше укоротить волосы ножницами до высоты около 1 см. Если оставить длинные волосы, брить их будет сложнее, увеличивается риск порезов.

Также рекомендуется принять теплую ванную или душ – вода смягчит волосы.

Для бритья следует использовать масло – его нужно нанести на яички и половой орган. Только потом наносятся крем или пена.

Волосы необходимо сбривать по участкам, натягивая кожу. Надо быть внимательным – неловкое движение приведет к порезам. Бритву стоит очищать от скопившихся волос. Если это случилось, следует промыть травмированную область мыльной водой, продезинфицировать и наложить кусочек туалетной бумаги.

По окончании процедуры советуют промыть пенис и яички прохладной водой. Затем надо промокнуть выбритое место мягким полотенцем.

По окончании нанесите лосьон, чтобы увлажнить кожу и снизить риск раздражения. Его надо использовать 2-3 дня после бритья, после утреннего и вечернего душа.

Если раздражение не пройдет, а к нему добавятся зуд, воспаления и гнойники, проконсультируйтесь с дерматологом.

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