«В ночнушке добежала до бомбоубежища»: Барановская чудом выжила в Донбассе

Недавно Юлия Барановская запустила проект «Женщины Донбасса», целью которого является освещение историй и помощь тем представительницам прекрасного пола, которые не понаслышке знают, каково жить под обстрелами 8 лет. Вернувшись из командировки, телеведущая эксклюзивно для издания «WMJ» рассказала о том, что сама едва уцелела во время поездки.

Так, отель, в котором находилась Юлия, попал под обстрел. Все началось ночью, когда она спала, но внезапно раздался грохот и затрещали стекла. Звезда испытала большой страх, поскольку в номере была одна. В экстренной ситуации Барановская решила, что надо лечь на пол и укрыться одеялом: так можно защититься от осколков.

Когда же упал второй снаряд, девушка поняла, что оставаться в номере больше нельзя. В одной ночнушке, схватив сумку с документами, она добежала до бомбоубежища. «Я услышала шум, взяла в руки телефон и поняла, раз все в Сети, надо спускаться в подвал», — поделилась воспоминанием Барановская.

К слову, рассказ Юлии никого не оставил равнодушным. Многие поклонники звезды восхищены ее мужеством.

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