Врач назвала опасные причины появления мешков под глазами

Многие люди не придают значения мешкам под глазами, считая, что это лишь косметическая проблема. Но эксперты предупреждают, что увесистые отеки могут говорить о наличии серьезных заболеваний.

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Москва-24» рассказала, что существует ряд патологий, которые могут вызвать отечность лица. Люди с такой проблемой могут не догадываться о том, что у них есть болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания, когда затрудняется отток жидкости. Но, если это единственный симптом, то бить тревогу не стоит. Помимо него должны быть и другие жалобы.

«Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет», – объясняет иммунолог.

Эксперт отмечает, что у многих людей отеки под глазами могут быть врожденными. Тогда от них невозможно избавиться с помощью простых методов. В этих случаях они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о каком-либо заболевании.

Ранее мы писали, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться.