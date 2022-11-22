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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
10:41, 22 ноября 2022
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Врач назвала опасные причины появления мешков под глазами

Врач назвала опасные причины появления мешков под глазами

Многие люди не придают значения мешкам под глазами, считая, что это лишь косметическая проблема. Но эксперты предупреждают, что увесистые отеки могут говорить о наличии серьезных заболеваний.

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Москва-24» рассказала, что существует ряд патологий, которые могут вызвать отечность лица. Люди с такой проблемой могут не догадываться о том, что у них есть болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания, когда затрудняется отток жидкости. Но, если это единственный симптом, то бить тревогу не стоит. Помимо него должны быть и другие жалобы.

«Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет», – объясняет иммунолог.

Эксперт отмечает, что у многих людей отеки под глазами могут быть врожденными. Тогда от них невозможно избавиться с помощью простых методов. В этих случаях они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о каком-либо заболевании.

Ранее мы писали, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться.

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