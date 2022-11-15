19:53, 15 ноября 2022
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Врач объяснил, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться
Медики уверяют: синева в периорбитальной зоне напрямую зависит от пигментированного участка кожи.
Первая, основная причина: пигментные пятна. Убрать их можно при помощи отбеливания витамином С и арбутином.
Вторая причина: ваша кожа вокруг глаз слишком тонкая, под ней происходит венозный застой, нарушено кровоснабжение.
В этом случае придется прибегнуть к инъекциям стимулирующего коллагена с нуклеиновыми кислотами.
Параллельно стоит попринимать внутри препараты на основе гинкго билоба, артишока и рутина.
Третья причина: глазная грыжа на нижнем веке, в результате которой мешки под глазами нарушают венозный отток крови.
Вот тут без хирургического вмешательства не обойтись.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://life.ru/p/1539094
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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