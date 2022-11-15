Врач объяснил, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Медики уверяют: синева в периорбитальной зоне напрямую зависит от пигментированного участка кожи.

Первая, основная причина: пигментные пятна. Убрать их можно при помощи отбеливания витамином С и арбутином.

Вторая причина: ваша кожа вокруг глаз слишком тонкая, под ней происходит венозный застой, нарушено кровоснабжение.

В этом случае придется прибегнуть к инъекциям стимулирующего коллагена с нуклеиновыми кислотами.

Параллельно стоит попринимать внутри препараты на основе гинкго билоба, артишока и рутина.

Третья причина: глазная грыжа на нижнем веке, в результате которой мешки под глазами нарушают венозный отток крови.

Вот тут без хирургического вмешательства не обойтись.