Врач назвала, какие параметры мужского полового органа можно изменить филлерами

Современная медицина позволяет изменить несколько параметров мужского полового органа. С помощью филлеров, в частности, можно увеличить диаметр гениталий и скорректировать форму «достоинства».

Все параметры перечислила врач Марина Вылегжанина. По ее словам, дермальные филлеры также позволяют «увеличить диаметр головки, изменить форму уздечки крайней плоти».

Существует вариант изменить ощущения во время сексе: в таком случае создаются бороздки под кожей.

Пластика интимной зоны имеет несколько целей: основные из них – это устранение врожденных и приобретенных дефектов. С помощью филлеров можно улучшить внешний вид пениса.

При введении филлеров не требуется общий наркоз. Процесс занимает не больше часа и проходит безболезненно, а результат заметен сразу.

После инъекций рекомендуется две недели не заниматься сексом и не посещать баню. Некоторое время в месте введения препарата возможны зуд, мелкие гематомы или небольшой дискомфорт.

Процедура не выполняется несовершеннолетним, а также взрослым мужчинам при наличии злокачественных опухолей, повышенной температуре и ряде других особенностей.

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