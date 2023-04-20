Врач назвал виды рака, при которых человек сильно потеет ночью

Существуют семь видов рака, при которых наблюдается сильное ночное потоотделение. Их назвал врач-онколог Андрей Воробьев.

Он отметил, что очень сильный, мокрый ночной пот или необъяснимая лихорадка могут свидетельствовать о наличии в организме неходжинской лимфомы, лимфомы Ходжкина, карциноидной опухоли, лейкемии, мезотелиомы, рака кости или рака печени.

По словам Воробьева, есть другие общие симптомы рака, которые нельзя оставлять без внимания. Речь идет об усталости, необъяснимом кровотечении или синяке, боли, резкой потере веса, необычном комке или припухлости в какой-либо части тела.

Воробьев напомнил, что потоотделение или температура могут также быть признаками инфекции или следствием приема лекарств. Потливость наступает с наступлением менопаузы у женщин.

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