В Твери у ребенка грудного возраста нашли рак крови и килограммовую опухоль

В Твери у пациента до года обнаружили рак крови и опухоль весом один килограмм. Грудного ребенка стали готовить к переводу в федеральный центр.

Об этом сообщается на официальной странице Детской областной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Ребенка госпитализировали 17 апреля. У него наблюдались лихорадка и увеличенные лимфатические узлы. Анализ крови показал повышенный уровень лейкоцитов.

В течение нескольких часов врачам стало ясно – у ребенка лейкоз. Младенцу назначили антибиотики и дезинтоксикационную терапию.

Опухолевые клетки появились в печени, селезенке и лимфоузлах.

Детский онколог Игорь Долгополов рассказал, что должно настораживать родителей в случае долгой лихорадки и отсутствия признаков инфекции. По его словам, если в течение 7 дней у ребенка нет чихания, кашля, температуры, тогда проводится поиск «банальных причин» - мочевой инфекции, отита, пневмонии.

При лихорадке сроком 8 и более суток «необходимо обратить внимание на поиск неинфекционных причин (при условии, что инфекционные уже исключены на ранних этапах), в том числе это злокачественные опухоли, аутоиммунные заболевания или атипичные инфекции, такие как туберкулез, листериоз, бруцеллез и другие».

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