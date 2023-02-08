Врач назвал пять способов, как избавиться от папиллом

На сегодняшний день существуют пять вариантов удаления папилломы – доброкачественного полипа на коже. Специалисты не приветствуют самолечение и удаление новообразований чистотелом.

Врач-дерматовенеролог Тигран Бадалян напомнил о важном правиле, которое необходимо знать о папилломах. Полипы нельзя травмировать, в противном случае на месте может возникнуть злокачественная опухоль. Травмы наносит дополнительное трение папиллом – этому способствуют тесная одежда, аксессуары и даже нижнее белье.

Бадалян рассказал, что для удаления папиллом лучше обратиться ко врачу. Медик может назначить один из вариантов удаления.

Первый способ – это криодеструкция. Он представляет собой воздействие на новообразования с помощью жидкого азота. Это приводит к тому, что на 3-6 день папиллома подсыхает, а спустя 2 недели – проходит. Единственный недостаток этого метода – возможное изменение цвета кожи на месте расположения полипа.

Второй способ – лазер. На сегодняшний день этот метод является самым безопасным.

Третий способ – электрокоагуляция. Врач воздействует на кожу электрическим током.

Четвертый способ схож с электрокоагуляцией и называется сургитрон. В данном случае на папиллому воздействуют с помощью радиоволн.

Последний путь избавиться от папилломы – хирургическое удаление.

Люди нередко используют для удаления в домашних условиях чистотел. Врачи не советуют это делать – если неправильно взять дозировку, то на месте образуется рубец или появится новая папиллома.

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