Врач назвал пять способов, как избавиться от папиллом
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На сегодняшний день существуют пять вариантов удаления папилломы – доброкачественного полипа на коже. Специалисты не приветствуют самолечение и удаление новообразований чистотелом.
Врач-дерматовенеролог Тигран Бадалян напомнил о важном правиле, которое необходимо знать о папилломах. Полипы нельзя травмировать, в противном случае на месте может возникнуть злокачественная опухоль. Травмы наносит дополнительное трение папиллом – этому способствуют тесная одежда, аксессуары и даже нижнее белье.
Бадалян рассказал, что для удаления папиллом лучше обратиться ко врачу. Медик может назначить один из вариантов удаления.
Первый способ – это криодеструкция. Он представляет собой воздействие на новообразования с помощью жидкого азота. Это приводит к тому, что на 3-6 день папиллома подсыхает, а спустя 2 недели – проходит. Единственный недостаток этого метода – возможное изменение цвета кожи на месте расположения полипа.
Второй способ – лазер. На сегодняшний день этот метод является самым безопасным.
Третий способ – электрокоагуляция. Врач воздействует на кожу электрическим током.
Четвертый способ схож с электрокоагуляцией и называется сургитрон. В данном случае на папиллому воздействуют с помощью радиоволн.
Последний путь избавиться от папилломы – хирургическое удаление.
Люди нередко используют для удаления в домашних условиях чистотел. Врачи не советуют это делать – если неправильно взять дозировку, то на месте образуется рубец или появится новая папиллома.
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