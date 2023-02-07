Семь ежедневных привычек вызывают рак

Семь ежедневных привычек увеличивают риск развития рака. Речь идет не о вреде курения и алкоголя, хотя они тоже связаны с онкологией.

Во-первых, риск рака увеличивает сидячая работа. С ней связаны такие виды онкологии, как рак легкого, эндометриальный рак и рак кишечника. Избежать этого можно, если делать перерывы на работе и в целом посвящать физической нагрузке хотя бы полчаса в день.

Вторая вредная привычка – это употребление сладкой газировки. Она способствует появлению рака поджелудочной железы, груди и яичников. Единственный вариант этого избежать – уменьшить количество сладкого в рационе.

Третья привычка, из-за которой вы рискуете заболеть, - это употребление слишком горячих напитков. У любителей погорячее рак горла и пищевода возникает гораздо чаще остальных.

Четвертая опасная привычка – это работа по ночам. Согласно исследованиям, у женщин, которые работают по ночам, риск развития рака на 19% выше.

Пятая привычка – плохая чистка зубов. Люди с пародонтозом чаще болеют раком легкого или колоректальным раком.

Пятая причина – ношение телефона в бюстгальтере. Врачи отметили, что у девушек, которые взяли это в привычку, рак возникал там, где размещался телефон.

Еще одну опасность представляет собой оральный секс. У любителей такого рода ласк чаще возникает рак горла. Шансы заполучить эту форму рака выше, если количество половых партнеров превысило 6.

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