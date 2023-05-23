Врач назвал идеальный размер мужского полового органа для женского счастья

Размер мужского полового органа не важен для женского счастья. При этом мужское достоинство не должно быть слишком маленьким.

О том, имеет ли размер значение, ответил сексолог Игорь Юрин.

«Размер члена не важен, если он не суперминимальный», - сказал специалист.

Средний размер пениса в эрегированном состоянии – от 12 сантиметров.

«А вот 10 сантиметров — уже нижний предел нормы», - сказал Юрин.

Он добавил, что после отношений с мужчиной, у которого были внушительные размеры достоинства, женщины первое время могут испытывать дискомфорт с новым человеком, если размеры его пениса «поменьше». Но в этом нет ничего страшного, так как женский организм привыкает к любому размеру.

По мнению сексолога, большую роль для достижения гармонии играют любовь и взаимопонимание.

«… Всё остальное можно настроить с помощью регулярности и выбора оптимальных поз», - отметил эксперт.

Ранее мы писали о семи способах определить размер мужского полового органа. В частности, придется оценивать размер ноги или рост.