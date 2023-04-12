По размеру ноги или росту: названы семь способов определить размер мужского полового органа

Существуют внешние признаки, по которым можно определить размер мужского полового органа. Для этого придется оценивать размер ноги или рост. К самым распространенным относятся семь способов: одни из них научно доказаны, другие не подтверждены учеными, но имеют место быть.

Во-первых, на внушительный размер полового органа указывает размер ноги больше 45-го. Женщины испокон веков таким образом выясняли размер пениса, но ученые разнесли данную теорию в пух и прах.

Во-вторых, признаком большого полового органа является высокий рост. Ученые не говорят, что это научный факт, но после ряда исследований подтвердили – связь роста и габаритов «достоинства», действительно, есть.

В-третьих, многие верят, что пенис больше у тех мужчин, которые имеют грубый и низкий голос.

В-четвертых, размер можно определить по длине носа. Соответствующие расчеты провели японские ученые. Согласно их логике, чем больше нос, тем длиннее половой орган.

В-пятых, длинный член обычно встречается у мужчин, у которых указательный палец короче безымянного. К такому выводу пришли корейские исследователи.

В-шестых, размер может зависеть от национальной принадлежности. Так, согласно рейтингу мужских половых органов по странам мира, самые большие пенисы у представителей Эквадора. В эрегированном состоянии они составляют 17,61 см. Последнее место заняли камбоджийцы с размерами 10,04 см.

Седьмой способ определить размер – узнать знак зодиака. Единого мнения на этот счет нет.

Ранее мы писали, что ученые рассчитали длину полового органа у мужчин с крупным носом.