Врач назвал части тела у мужчин и женщин, которые рак поражает первым делом

У мужчин и женщин есть места, которые рак поражает в первую очередь. Их назвал врач-онколог Иван Карасев.

По его словам, у женщин мишенью номер один становится молочная железа. У сильного пола злокачественные опухоли преимущественно поражают легкие. В 80% случаев это связано с курением.

Реже встречаются рак пищевода, желудка и толстой кишки. Пятое место занимает меланома.

Что касается последнего, то здесь есть нюанс. Если сложить меланомы и базалиомы, то, в действительности, «опухоли кожи занимают одно из первых мест по распространенности», констатировал специалист.

Ранее в список продуктов, вызывающих рак, попали овощи и фрукты, всегда считающиеся полезными. Оказалось, что онкологию провоцируют апельсины, грейпфруты и сельдерей.