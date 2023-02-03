Три полезных продукта вызывают рак

Список продуктов, которые вызывают рак, пополнился тремя позициями. Поклонники здорового образа жизни их рекомендуют, но, как оказалось, зря.

К повышенному риску онкологии приводит употребление апельсинов, грейпфрутов и сельдерея. Кто бы мог подумать, что эти фрукты и овощи являются стимуляторами злокачественных процессов.

Как выяснили ученые, употребление апельсинового сока и грейпфрутов увеличивает риск развития меланомы. Этому способствуют вещества фурокумарины (или псоралены), которые растения вырабатывают для защиты от инфекций, но, к большому сожалению, они вредят людям.

У апельсинов эти вещества содержатся преимущественно в кожуре, а вот у грейпфрутов – еще и в белой пленке между дольками, а также в соке, пишет МК. Примечательно, но меньше всего псораленов содержится в мандаринах.

Что же касается сельдерея, то в нем, как и в петрушке, укропе и даже моркови, также производятся псоралены. Опасные вещества в наибольших количествах вырабатываются, если сельдерей долго хранится в холодильнике.

Ранее сообщалось о новом способе лечения рака.