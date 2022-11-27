Назван лайфхак от внезапного сердечного приступа в холода

Сердечно-сосудистые заболевания часто «просыпаются» в холодное время. Дело в том, что тепло нашего организма быстрее расходуется в холод, а сердцу необходимо усерднее работать.

Врачи советуют помнить людям один легкий лайфхак: выходя всякий раз на улицу, обматывать шею и лицо теплым шарфом. Однако между шарфом и телом нужно оставлять немного места, чтобы воздух в нем нагревался и человек вдыхал его теплым.

Ранее мы писали о напитках, которые рекомендовано пить в холодное время года для крепкого здоровья.