14:01, 27 ноября 2022
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Назван лайфхак от внезапного сердечного приступа в холода
Сердечно-сосудистые заболевания часто «просыпаются» в холодное время. Дело в том, что тепло нашего организма быстрее расходуется в холод, а сердцу необходимо усерднее работать.
Врачи советуют помнить людям один легкий лайфхак: выходя всякий раз на улицу, обматывать шею и лицо теплым шарфом. Однако между шарфом и телом нужно оставлять немного места, чтобы воздух в нем нагревался и человек вдыхал его теплым.
Ранее мы писали о напитках, которые рекомендовано пить в холодное время года для крепкого здоровья.
Источник фото:freepik
Источник:Доктор Питер
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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