Врач Филёва предупредила об опасности осенних листьев

Фотосессия в осенних листьях опасна из-за того, что они могут быть загрязнены шерстью или экскрементами животных. Кроме того, в опавшей листве размножаются плесневые грибки. Подробнее рассказала врач лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Врач напомнила, что помимо шерсти животных, в частности, собак, в листве могут лежать осколки стекла и металлические предметы, способные поранить руки. Это опасно попаданием столбнячной палочки через порез.

По словам специалиста, после дождей в листьях размножаются аспергиллы, или черная плесень. Для здорового человека они неопасны. При сниженном иммунитете вредоносные микроорганизмы вызывают аспергиллез. Заболевание поражает легкие, кожу и внутренние органы.

Плесень опасна тем, что выделяет токсины. При попадании на слизистую носа и глотки они провоцируют сильную аллергическую реакцию, пишет Life.ru.

Филёва рекомендовала брать на осеннюю прогулку антигистаминные средства, а также хлоргексидин или перекись водорода для обработки порезов. Листья лучше собирать в сухую погоду. Потрогав их, человек не должен тереть глаза и прикасаться к лицу.

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