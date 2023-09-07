Эндокринолог Таныгина: от каких гормонов и витаминов зависит наше самочувствие осенью

Многие люди с наступлением осени чувствуют упадок сил, но далеко не все задумываются о том, что причина тому – меняющиеся из-за смены сезона гормоны. Портал «Страсти» поговорил с врачом-эндокринологом Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидатом медицинских наук Натальей Таныгиной о том, от каких факторов зависит наше самочувствие в межсезонье и почему важно знать, что происходит с гормонами в этот период.

Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа – очень важный орган, обеспечивающий нормальный метаболизм в организме. Он отвечает за аппетит, регуляцию воды, терморегуляцию, частоту пульса и общую активность. Потребность в гормонах щитовидной железы увеличивается с наступлением холодов, поясняет эксперт.

Как распознать проблему?

Сдать гормоны. Обычно для оценки используется блок из пяти показателей: тиреотропный гормон (ТТГ) – гормон гипофиза (железа, отвечающая за выработку гормонов роста, репродуктивной сферы и обмена веществ – прим. ред.). Он показывает, насколько организм «доволен» работой щитовидной железы. Тетрайодтиронин свободный (Т4 свободный) и трийодтиронин свободный (Т3 свободный) – гормоны самой щитовидной железы. Антитела к тиреопероксидазе (ат к ТПО) и антитела к тиреоглобулину (ат к ТГ) – дополнительные исследования.

Инсулин

Инсулин – гормон, отвечающий за усвоение углеводов. В осенне-зимний период обычно наша пища становится более углеводной, а, следовательно, потребность в инсулине возрастает. Однако, чем больше углеводов мы съедаем, тем больше становится инсулина и тем хуже его чувствуют клетки. Это приводит к дальнейшему росту количества инсулина, что затем проявится увеличением количества жировой ткани. Не случайно зимой люди более склонны набирать вес, чем летом.

Как распознать?

Можно отслеживать показатель НОМА – индекс инсулинорезистентности. Он рассчитывается автоматически в лаборатории при сдаче инсулина и глюкозы. Если индекс растёт, значит, с инсулином появляются проблемы.

Витамин D

Да, это не гормон, но витамин D важно контролировать, отмечает Таныгина. Практически все знают, что он вырабатывается на солнце и защищает кости. Между тем, у него гораздо больше эффектов. Так, дефицит витамина D вызывает слабость, повышенную утомляемость, раздражительность.

Что нужно сдать?

Обычно достаточно одного показателя – витамина D. Если его дефицит будет сильно выражен, имеет смысл оценить фосфорно-кальциевый обмен (кальций общий, кальций ионизированный, альбумин фосфор). Особенно это важно для женщин, так как в постменопаузе дефицит витамина D может привести к остеопорозу.