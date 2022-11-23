Врач-диетолог рассказала, как выбрать самый полезный хлеб

По мнению эксперта Натальи Павлюк, в первую очередь при выборе хлебобулочных изделий нужно смотреть на муку, использованную в приготовлении. И если первой строчкой в составе указана пшеничная мука высшего сорта – кладите хлеб обратно на прилавок.

Диетолог рассказала, что такая мука состоит из эндоспермы пшеницы, а в ней в основном один крахмал. Поэтому намного полезнее будет взять изделие из цельнозерновой муки. В ее состав входят зародыши пшеницы и отруби, которые в свою очередь содержат жиры, белки, витамины, клетчатку, минералы и полезные растительные соединения.

Врач подчеркнула, что цельнозерновой хлеб помогает снизить риск развития многих заболеваний: диабета II типа, болезней сердца и рака.

Также стоит обратить внимание на хлеб из пророщенного зерна пшеницы. В нем содержатся намного меньше углеводов, но при этом достаточно бета-каротина и витаминов С и Е.

Очень полезными, по мнению эксперта, являются изделия на закваске. В таком хлебе много клетчатки железа и других питательных веществ.

Напомним, что недавно диетолог рассказала о пользе употребления в пищу мяса. По словам врача, правильно выбранный продукт способен предотвратить множество заболеваний.