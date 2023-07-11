Врач-диетолог призвал съедать две ложки майонеза в день: вот почему это полезно
Диетолог выступил против мнения многих врачей и призвал съедать две ложки майонеза в день.
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Большинство специалистов считают, что майонез – вредный продукт. Врач-диетолог Никита Осипов выступил против этого распространенного мнения и призвал съедать по одной-две ложки данного продукта в день.
Мы привыкли к предупреждениям, что майонез калориен и опасен при нагревании. Осипов же заявил, что две ложки не только не навредят, а будут полезны.
Если превысить эту норму, то вместо терапевтического эффекта мы, конечно, получим вред. Но содержащийся в майонезе холестерин благотворно влияет на организм.
Он в больших количествах содержится в яичных желтках. Польза холестерина заключается в том, что он важен для деления клеток, выработки витамина D и гормонов.
Полезный майонез можно приготовить самим. Нужно взять одно яйцо, 200 мл подсолнечного масла, 1 чайную ложку шестипроцентного уксуса или лимонного сока, половину чайной ложки соли и столько же сахара, а также горчицу. Последние два ингредиента добавляются по желанию. Их нужно взбить блендером, и майонез готов. Вся процедура займет 5 минут.
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