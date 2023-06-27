7 признаков, что пора обращаться к диетологу: рассказывает психолог пищевого поведения

Гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения 1-й категории Нурия Дианова рассказала, в каких случаях стоит обращаться к диетологу.

Об этом сообщает WomanHit.ru.

Специалист отметила, что в вопросах здоровья не следует полагаться на интернет. Лучший способ решить проблему и избавиться от беспокойства — обратиться ко врачу.

Среди основных признаков, что пора отправиться к диетологу, врач отметила необходимость диеты во время лечения какого-либо заболевания. В настоящее время существует множество лечебных не только полезных, но и вкусных диет.

Второй причиной гастроэнтеролог назвала невозможность похудения. Бывает так, что вес стоит на месте, несмотря на изнуряющие тренировки и ограничения в еде. Грамотный специалист сможет сбалансировать рацион, избавить от перееданий или экстремального дефицита полезных веществ.

Третья причина — проблемы с пищеварением, которые могут быть вызваны еще одним аспектом — если вы заедаете стресс. Эмоциональное питание имеет много нюансов, с которыми нужно разбираться со специалистом.

Среди других причин: желание вести здоровый образ жизни или подобрать для себя правильные добавки. В обеих ситуациях диетолог сможет прописать вам необходимую программу питания.

Крайней причиной врач выделила наличие акне и других кожных заболеваний. Зачастую именно проблемы с пищеварением вызывают кожные высыпания.

Дианова особо подчеркнула, что к любой диете нужно подходить обдуманно, поскольку любые ограничения могут вызвать обратный эффект, поэтому так важно обращаться к квалифицированным специалистам.

Еще один гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о 5-ти секретах успеха при похудении. Врач также подчеркнул риски голодания.