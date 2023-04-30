Врач Александр Мясников предупредил россиян о последствиях нанесения татуировок

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности татуировок для здоровья.

По его мнению, татуировки могут вызвать онкологические проблемы. Дело в том, что многие краски для татуировок имеют в составе соли тяжелых металлов, являющихся канцерогенами. Это может привести к ухудшению здоровья — от аллергии до онкологии.

К тому же, имеющие татуировки люди могут испытывать жжение в районе рисунков при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Мясников отметил, что, если у женщины есть тату на спине, то врачи могут отказать в спинальной анестезии при родах. Причиной тому является краска, которая на кончике иглы может попасть в спинно-мозговую жидкость.

Ранее мы писали, что пенсионер заглянул к соседу и нашел его обнаженное гниющее тело.