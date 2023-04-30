12:00, 30 апреля 2023
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Любопытный пенсионер заглянул к соседу и нашел его обнаженное гниющее тело
В Петербурге любопытный мужчина зашел в квартиру соседа и нашел гниющее тело рядом с пьяной женой.
Тело голого мужчины было обнаружено любопытным соседом в Приморском районе Петербурга.
Дело в том, что пенсионер заметил, что дверь соседей целый день открыта. Заглянув в квартиру, мужчина обнаружил обнаженное гниющее тело рядом с супругой погибшего.
Сообщается, что умершему было 62 года. Его 69-летняя жена была в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют подробности случившегося.
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