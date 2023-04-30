Любопытный пенсионер заглянул к соседу и нашел его обнаженное гниющее тело

Тело голого мужчины было обнаружено любопытным соседом в Приморском районе Петербурга.

Дело в том, что пенсионер заметил, что дверь соседей целый день открыта. Заглянув в квартиру, мужчина обнаружил обнаженное гниющее тело рядом с супругой погибшего.

Сообщается, что умершему было 62 года. Его 69-летняя жена была в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют подробности случившегося.

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