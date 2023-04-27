Возникает рак: ученые нашли связь между оральным сексом и смертельным заболеванием

Рак горла может возникать в результате орального секса, во время которого высок риск передачи вируса папилломы человека. Своими выводами поделились ученые из Института рака и геномных наук при Бирмингемском университете.

Исследователи заметили неприятную тенденцию: за два десятка лет количество случаев рака гортани выросло. Онкология гортани диагностируется чаще рака шейки матки.

Ученые увидели, что оральный секс, будучи распространенным видом сексуального контакта, повышал риск развития рака гортани в 8,5 раза.

Появилось предположение, что это связано с заражением ВПЧ при контакте. Несмотря на то, что от него можно полностью избавиться, в организме некоторых людей вирус приводит к появлению онкологии, пишет Газета.Ru.

Чтобы предотвратить рак шейки матки и гортани, врачи рекомендуют женщинам вакцинироваться от ВПЧ.

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