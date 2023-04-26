Есть стандарт: мужчинам старше 35 лет назвали норму половой жизни

Существует стандарт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о норме половой жизни для мужчин старше 35 лет. О нем рассказали врачи-урологи.

Оказалось, что этой категории мужчин следует заниматься сексом 3-5 раза в неделю, то есть по 1 разу в день.

В целом частота половых актов не так важна – она зависит от темперамента и образа жизни. Основной совет урологов - «главное, чтобы половая жизнь просто была».

Мужчинам старше 50-ти, несмотря на усталость и предпочтения ездить на рыбалку или в лес, также не стоит пренебрегать этим советом.

«О половой жизни забывать нельзя», - сказал врач-уролог Сергей Мянник сайту mk.ru.

Уролог Андрей Христо предупредил, что с возрастом у мужчины повышается риск развития аденомы простаты. С ней столкнутся все мужчины, но проявления будут разными: кому-то и в 55 лет потребуется операция, другой в 80-ть чувствует себя нормально.

По словам специалиста, аденома проявляется раньше, если у мужчины было более 20 партнерш в молодости.

Ранее мы писали о том, сколько раз мужчины хотят заниматься сексом в разном возрасте.