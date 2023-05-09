Возникает «ананасовость»: после интимного бритья мужчина получит в штанах неприятный побочный эффект

62% мужчин стремятся избавиться от растительности в интимной зоне, следует из результатов онлайн-исследования, которое провело американское издание Men’s Health. Однако у этой процедуры есть далеко не приятные побочные эффекты: появятся порезы, раздражение кожи и «ананасовость».

С высокой долей вероятности мужчина получит в штанах то, что называют «ананасовым пенисом». Это явление возникает, когда волосы после бритья начинают отрастать и интимная зона становится похожа на колючую поверхность тропического фрукта.

Однако «ананасовость» не единственная побочка. Так, при бритье полового органа и мошонки возможны порезы. С этим сталкивались хотя бы однажды 46% мужчин.

Порезы, помимо болезненности, несут в себе опасность – они становятся каналами для проникновения инфекций. С появлением вросших волосков нередко возникают воспаления и угри с гноем.

Еще одно неприятное следствие интимного бритья – раздражение кожи. Чтобы свести риск к минимуму, лучше обратиться в косметологический салон или соблюдать определенные правила безопасности: в частности, купить отдельный бритвенный станок для интимной зоны.

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