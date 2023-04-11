Возможен перелом пениса: названа самая опасная поза в сексе

Врачи-урологи из Индонезии по многолетнему опыту выявили самую опасную позу в сексе. По их утверждению, обратная наездница, когда девушка находится сверху партнера спиной к его лицу, способна привести к перелому полового органа. Подробно об этом и одном эксперты рассказали в медицинском издании «Urology Case Reports».

В практике врачей был один конкретный случай с 37-летним мужчиной. Во время интимной близости он услышал хруст, а затем почувствовал острую боль. Пострадавший обратился в больницу, когда его член уже был окровавлен и похож на баклажан.

В итоге мужчине поставили диагноз - перелом с разрывом мочеиспускательного канала. Помочь ему удалось путем срочной операции. Позже выяснилось, что травма произошла как раз из-за позы обратной наездницы.

По мнению экспертов, в таком положении во время интимной близости мужской член ударяется об лобковую кость или промежность партнерши и сильно прогибается. От этого и происходят повреждения.

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