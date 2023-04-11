Массаж простаты и мазок из уретры: шесть медицинских процедур мужчины боятся больше всего

Существуют шесть медицинских обследований, которых особенно боятся мужчины. О них рассказал терапевт Сергей Лопатин.

Во-первых, они подвержены страху при заборе крови из пальца и вены. Чаще всего именно мужчины падают в обмороки в процедурном кабинете. Это связано с тем, что болевой порог у сильного пола ниже, чем у женщин. Кроме того, может сказываться негативный опыт в прошлом, когда еще мальчиком мужчина боялся сдавать кровь или расплакался перед всем классом при сдаче анализов.

Во-вторых, мужчины боятся клизмы перед операцией. Больше всего их пугают не дискомфортные ощущения – мужчины испытывают страх из-за самой процедуры промывки кишечника и приспособления для ее проведения.

В-третьих, им не нравится осмотр у проктолога и массаж простаты. Поэтому мужчины часто до последнего терпят симптомы геморроя и мучаются от анальных трещин. Лечебного массажа простаты они и вовсе боятся, как огня. Эту манипуляцию назначают при разных формах воспаления предстательной железы и проблемах с эрекцией.

Некоторые мужчины боятся непроизвольной эрекции и семяизвержения. Но врачи успокаивают – пугаться этого не стоит, важно расслабиться и выполнять назначение.

В-четвертых, процедура, которая занимает пару минут, но приносит болевой синдром на несколько дней – это мазок из уретры. Его назначают при болезнях мочеполовой системы и при подозрениях на наличие половой инфекции.

В-пятых, для многих остаются табу инъекции ботокса. Страх внушают болезненные ощущения от уколов и опасения лишиться морщинок на лбу или мужественного прищура, пишет Доктор Питер.

В-шестых, ведущим страхом являются уколы в ягодицу или введение препаратов в вену, а также анестезия перед лечением зуба. Вид шприца способен привести мужчину в панику и обмороку, поэтому медики держат наготове специальные средства.

Ранее мы писали о том, что мужчины все чаще решаются на депиляцию. Одним нравится, что удаление волос избавляет от запаха пота. Другие объясняют необходимость процедуры тем, что это привлекает женщин.