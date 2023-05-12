Вопреки распространенному мифу: найдено еще одно неожиданное средство для улучшения потенции

Улучшить способность организма к половому акту помогут лекарства, которые обычно назначают при повышенном холестерине. Об этом заявила кардиолог Татьяна Бродовская.

Она объяснила, как статины влияют на потенцию. Оказалось, что при их приеме уровень тестостерона снижается. Это снижение составляет 3-5%.

Однако в данной ситуации стабилизируется состояние пениальных артерий – они отвечают за эрекцию. Соответственно и кровоток к половым органам улучшается, пишет сайт mk.ru.

Бродовская добавила, что высокий холестерин – не только мужская проблема. Такое представление в корне неверно.

Ранее мы писали о продуктах, которые снизят потенцию. К ним, в частности, отнесли твердые сыры и колбасные изделия, а также сливочное масло.

При этом отмечалось благоприятное влияние на способность мужчин к сексуальным контактам яблок, моркови, клубники и других продуктов.