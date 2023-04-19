Уберите немедленно: эти продукты снизят способность мужчины к половому акту

Существует перечень продуктов, которые влияют на сексуальные возможности мужчин. Список привел уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

По словам специалиста, рацион мужчины влияет на его сексуальные возможности. Некоторые продукты снижают способность к половому акту: речь идет о колбасных изделиях, жирном мясе, креветках, сливочном масле, свином сале, топленом масле и твердых сырах.

Эти продукты объединяет то, что они повышают риск развития атеросклероза и уровень сахара, что в свою очередь снижает потенцию.

Для решения проблемы и ее профилактики следует употреблять овсянку, фасоль, бурый рис, киноа, ячмень, капусту, включая белокочанную, цветную и брюссельскую, а также брокколи. На потенцию благоприятно влияют баклажаны, тыква, морковь, яблоки, клубника, авокадо, грецкие орехи, оливковое масло, жирная рыба, добавил специалист.

К полезным специям он отнес куркуму, перец и кардамон. Нежирная курица, оленина, индейка, тунец, сардина, темный шоколад и морепродукты улучшат синтез тестостерона, рассказал Лубенников Газете.Ru.

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