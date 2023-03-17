Внимание, опасность: доктор Мясников раскрыл правду о сосудосуживающих каплях для носа

Врач Александр Мясников раскрыл вредоносные действия сосудосуживающих капель от насморка. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru.

Известный специалист в медицине рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что такие капли вредны для сердца.

«Такие капли могут при определенных состояниях оказывать негативное влияние на сердце, особенно у людей с уже больным сердцем», — отметил врач.

Медик подчеркнул, что капли для носа не только суживают сосуды, но и заставляют сердце биться чаще и поднимают давление. Мясников рекомендует использовать такие капли не дольше пяти дней.

Ранее мы писали о том, что почему свекла необходима каждому мужчине. Врач Ольга Лушникова рассказала, что свекла содержит в себе беталаины, обладающие различными свойствами, например противораковыми. Данные растительные пигменты помогают выделять оксид азота, играющий большую роль в процессе возникновения эрекции у мужчин.

Без оксида азота эрекция не достигается, либо становится недостаточной для интимных отношений. Поэтому при эректильной дисфункции даже назначают препараты, имитирующие свойства данного медиатора.

Медик также объяснил, можно ли решить проблему с плохой эрекцией с помощью употребления свеклы.