Влияет на женщин и людей в возрасте: часть россиян предупредили об опасности суперлуния
Россиян с заболеваниями сердца и подвижной психикой предупредили об опасности суперлуния.
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Суперлуние влияет на людей с сердечными заболеваниями и подвижной психикой. Особенно сильно влияние Луны переживают женщины и люди в возрасте.
Об этом телеканалу «360» рассказала астролог Ирина Березовская.
Суперлуние в этом году выпало на 4 июля. Ночью Луна приблизится к Земле на расстояние менее, чем 362 километра. Более того, суперлуние в 2023 году совпало с полнолунием.
Астролог советует не провоцировать скандалы и аккуратнее вести себя с другими. Лучше всего прислушаться к себе, подумать о будущем.
По словам специалиста, суперлуние начнется 4 июля, но его влияние будет длиться несколько дней. Чтобы гармонично прожить это время, следует соблюдать следующие рекомендации: «Сердечники в такие дни особо остро все чувствуют. Нужно не перегреваться, особенно тем, кто находится в жарком климате. Людям с подвижной психикой необходимо поберечься».
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