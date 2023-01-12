Поясница даст знать: астролог отметила одну особенность пятницы 13-е в этом году
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Пятница 13-е в 2023 году будет отличаться одним опасным моментом. О нем рассказала астролог и нумеролог Елена Файкина.
Она рекомендует в этот день крайне осторожно заниматься спортом и не усердствовать с поднятием тяжестей. В противном случае такие занятия отразятся на здоровье поясницы.
«Очень чувствительной будет область поясницы, и любые травмы с ней могут привести к необратимым последствиям», – сообщила Файкина.
Специалист посоветовала отказаться от большого количества жидкости и не выпивать полтора-два литра 13 января, как обычно рекомендуют делать.
Рожденным 31 августа, 29 сентября, 27 октября, 25 ноября и 23 декабря следует отменить операции, а также визиты к косметологам и стоматологам.
По словам Файкиной, произнесенные в пятницу клятвы и обеты важно не нарушить – слова будут иметь особое значение.
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