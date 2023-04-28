Влажная салфетка не поможет: как эффективно удалить сперму с юбки или джинсов

Бывает, что страсть захватывает в неожиданном месте, а сбросить одежду возможности нет. В этом материале вы найдете пошаговую инструкцию о том, как удалить сперму с одежды. Об этом сообщается на сайте Мойка 78.

Первый шагом нужно определить пятно.

Вычислить сперму на одежде – просто. Она выглядит в основном как желтоватые, зеленоватые или белые пятна на ткани. Важно, что пятна выводятся по-разному, все зависит от материала из которого изготовлена вещь.

Второй шаг – замачивание и стирка в холодной воде.

Как только вы обнаружили пятно, то сразу замочите в холодной воде минут на 30. Это позволит немного удалить его с одежды, что даст лучший результат при дальнейшей обработке.

«После замачивания постирайте вещь в холодной воде с использованием мягкого моющего средства или безопасного для цвета моющего средства, разработанного специально для удаления пятен с деликатных тканей, например шелка», – отмечается в сообщении.

Следующий шаг – предварительная обработка моющим средством или энзимным очистителем.

После стирки одежду нужно обработать моющим средством, ферментным очистителем, гелем или обычной содой с теплой водой. Нанесите средство минут на 15-30, после этого еще раз постирайте в холодной воде без мыла.

Четвертый шаг – применение кислородного отбеливателя и горячей воды.

«После всех пройденных манипуляций можно нанести на ткань кислородный отбеливатель на 10 минут, после чего положить вещь в горячую воду не ниже 60 градусов по Цельсию», – подчеркивается в сообщении.

Далее развесьте одежду, но не под прямыми лучами солнца.

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