14:37, 27 апреля 2023
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Крайняя плоть и уверенность в себе: парадоксальный вывод ученых о последствиях обрезания
К весьма неожиданному выводу пришли сотрудники Йельского университета, завершившие исследование относительно влияния циркумизации (обрезания) на психологическую уверенность мужчин.
Опросив более двухсот человек, среди которых были как обрезанные, так и не обрезанные молодые люди в возрасте 25-30 лет, медики суммировали их ответы.
Газета.Ru, ссылаясь на издание Archives of Sexual Behavior, приводит некоторые итоги этого опроса.
- Серьезной физиологической разницы представители обеих групп не отмечали.
- Те, кто прошел процедуру циркумизации, в большей степени ощущали уверенность в своей внешности.
- Отношение к своим гениталиям у обрезанных мужчин в целом более положительное.
- Молодые люди с обрезанной крайней плотью реже хотят, чтобы их сексуальный партнер видел их полностью обнаженными.