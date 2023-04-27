Крайняя плоть и уверенность в себе: парадоксальный вывод ученых о последствиях обрезания

К весьма неожиданному выводу пришли сотрудники Йельского университета, завершившие исследование относительно влияния циркумизации (обрезания) на психологическую уверенность мужчин.

Опросив более двухсот человек, среди которых были как обрезанные, так и не обрезанные молодые люди в возрасте 25-30 лет, медики суммировали их ответы.

Газета.Ru, ссылаясь на издание Archives of Sexual Behavior, приводит некоторые итоги этого опроса.