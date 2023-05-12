Включая оральные контрацептивы: женщинам назвали средства, снижающие риск переломов в постменопаузе

Американские ученые проанализировали данные более чем 6 тысяч женщин и пришли к выводу, что гормональная терапия в менопаузе способствует повышению плотности костей и снижению риска переломов на последней стадии угасания репродуктивной системы – в постменопаузе.

По мере старения у женщин возможно появление остеопороза. Он возникает с потерей плотности костей.

Развитие остеопороза связано с дефицитом эстрогенов. Женщины подвержены этому больше, чем пожилые мужчины.

Исследователи обратили внимание, что если в менопаузе женщина использовала разные методы гормональной терапии: от оральных контрацептивов до таблеток с эстрогеном – то плотность костей поясничного отдела не снижалась. После прекращения приема данное преимущество сохранялось. Исключение составляют только пластыри с эстрогеном.

При этом ученые заметили, что остеопороз тем не менее развивался. Это означает, что гормоны эффективны не для всех женщин в менопаузе. Ученым предстоит провести дополнительные исследования, уточняет Газета.Ru.

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