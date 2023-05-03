Врач перечислил виды мастурбации и раскрыл, какой из них по-настоящему опасен

Об онанизме за века сложилось множество легенд.

На протяжении многих лет ученые и психологи изучают это явление, выявляя его положительные и отрицательные воздействия на организм и психику человека. Врач андролог Хизи Хизриев рассказал Life.ru о том, какие виды мастурбации бывают, и что они значат и чем опасны для человека.

Допубертатная мастурбация. Случается у детей до 10-12. Обычно первый раз это происходит от 3 до 6 лет. Чуткие родители могут это заметить. Однако не стоит паниковать. В этом возрасте случается всплеск гормонов в надпочечниках. По мере взросления все приходит в норму. Пубертатная мастурбация. В этом возрасте у подростков происходит буквально гормональный ураган. Они начинают изучать свое тело, знакомиться со своей сексуальностью. Это совершенно естественный биологический процесс. Заместительная мастурбация. Происходит у партнеров, которые не сходятся на физическом уровне и не испытывают удовлетворения от секса. В эту категорию также входит самоудовлетворение, которое происходит у одиноких людей. Навязчивая мастурбация. Такой вид онанизма используется человеком без особого желания самого процесса, но идея о том, что "это" надо обязательно сделать становится навязчивой. Это можно назвать специфической психологической ловушкой. Дезадаптивня мастурбация. Самая «опасная» из вышеперечисленных.

«Чтобы построить отношения, семью, заводить детей и т.д., чаще всего человека подталкивают гормоны и желания. Если мы подавляем это каким-либо иным путём (в данном случае — мастурбацией), такой вид мастурбации приводит к тому, что парень или девушка, которым нужно знакомиться, создавать семью, выстраивать свою половую жизнь, занимаются мастурбацией и дальше не видят смысла выходить за рамки мастурбации, их всё устраивает», — рассказал врач.