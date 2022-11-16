Вчерашний чай опасен для здоровья: почему нельзя пить?

Врач-терапевт и диетолог Елена Трускова предостерегла тех, кто любит пить вчерашний чай. Она отметила, что он негативно влияет на нервную систему. Об этом она рассказала порталу «Доктор Питер».

По словам специалиста, напиток, который длительное время стоит в теплом помещении не только меняет свои вкусовые свойства, но и теряет полезные вещества и микроэлементы. Многие замечают, что у него уже другой запах и цвет. Более того, в старой заварке накапливается алкалоид гуанин, который может быть опасен для здоровья.

«Вреден не только сам гуанин, а вещество, в которое он превращается со временем (гаунидин). Из-за накопления и негативного изменения своих свойств гуанидин неблагоприятно воздействует на нервную систему», – пояснила врач.

Елена советует не заваривать чай крутым кипятком и подождать 10 минут, прежде чем его пить. По ее словам, полезные свойства напитка сохраняются только в первые полчаса.

«Три года назад китайские ученые в своих исследованиях впервые уделили внимание температуре и времени заваривания зеленого чая. Выяснилось, что идеален чай, заваренный водой 95° и настоянный 10 минут», – поделилась специалист.

Врач также отмечает, что не надо долго хранить еду и напитки. Они со временем точно не будут здоровее.

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