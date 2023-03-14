Важно не пропустить момент: как лечить одно из самых страшных заболеваний для современного мужчины

Мужчина может определить аденому простаты по нескольким характерным признакам. Их перечислил врач-уролог Андрей Христо.

На наличие одного из самых страшных заболеваний для современного мужчины указывают ночное мочеиспускание или мочеиспускание малыми порциями. Чтобы эти симптомы ушли, иногда достаточно таблеток. В дальнейшем мужчине надо просто наблюдать.

Есть случаи, когда медикаментозная терапия бессильна и нужна операция. Речь идет о ситуации, когда «есть выраженная симптоматика и объем железы больше 50 кубических сантиметров».

Врач отметил, что важно не доводить ситуацию до такого состояния, при котором хирурги не возьмутся оперировать.

«Важно не пропустить момент, когда железу еще можно прооперировать и дальше жить спокойно», - сказал врач сайту mk.ru.

Христо добавил, что после 50 лет мужчине следует сдавать анализ на ПСА. При результате менее 4 все в порядке. Если же показатель выше, то следует идти к урологу.

«ПСА и УЗИ – это классика», - сказал врач.

УЗИ покажет объем предстательной железы и определит, есть ли подозрительные участки.

«Я бы частоту посещения врача даже больше связал с половой активностью: если у человека за год сменились два партнера, то после 30 лет нужно делать чекап и проверяться», - резюмировал врач.

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