Ваше сердце в опасности: 5 нетипичных симптомов, указывающих на это

На проблемы с сердцем указывают не только одышка и боль в груди, но и другие, малозаметные симптомы. Об этом сообщает «Доктор Питер».

В этом материале вы узнаете о пяти нетипичных, но очень важных симптомах, указывающих на возможные проблемы с сердцем. Первый симптом – это выпадение волос на ногах и руках. Когда волосы начинают активно выпадать, это значит, что волосяная фолликула не получает достаточного питания.

«И виновато в этом может быть именно плохое кровообращение. Если проблему игнорировать, то могут развиться опасные последствия для здоровья, например тромбоз», – говорит сосудистый хирург профессор Алан Дэвис.

Еще один симптом – незаживающие ранки на ногах. Это значит, что кровообращение нарушено, и организм не может добросовестно выполнять свои функции. В результате на ногах появляются ранки и язвочки, которые плохо заживают.

«Они часто возникают на голени, причем некоторые из них не вызывают боли, поэтому люди уверены, что ничего страшного в этом нет. Запомните: любая рана, которая появилась давно и никак не проходит, должна быть осмотрена специалистом», — подчеркивает Алан Дэвис.

Проблемы с желудком – еще один важный симптом. О плохом кровообращении могут говорить такие проблемы: боль в животе, проблемы со стулом, резь в желудке, кровь в кале.

«Безусловно, изначально надо исключить патологии ЖКТ. Но если гастроэнтеролог и онколог исключили свои диагнозы, то здесь надо уже проверять кровоток», – отметил профессор.

Частые головокружения – тоже являются симптомом, указывающим на возможные проблемы с сердцем.

«К мозгу не поступает столько крови и кислорода, сколько ему необходимо. Из-за этого и появляются головные боли, слабость, проблемы с памятью», — поясняет сосудистый хирург.

Холодные ноги и руки круглый год – также указывают на возможные проблемы с сердцем. Есть люди, у которых ноги и руки ледяные даже в теплом помещении. По словам хирурга, это указывает на проблемы с кровообращением, и совсем непонятно, чем они закончатся. Нужно обязательно записаться на консультацию к кардиологу.

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