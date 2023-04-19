Срочно: один сигнал во время секса говорит о том, что мужчине пора к врачу

Один сигнал во время полового акта указывает на то, что мужчине нужно срочно обратиться к врачу. Подробнее об этом рассказал врач-уролог Евгений Коротков.

Речь идет о продолжительности секса. В норме половой акт длится 5-7 минут.

В силу индивидуальных особенностей разных мужчин эякуляция может наступать через 2-3 минуты: если так было всегда, то данная особенность не является патологией.

Другое дело, если длительность полового акта резко сократилась и это стало происходить постоянно.

Быстрое семяизвержение зачастую связано со снижением уровня половых гормонов, утверждает Коротков.

«Эта проблема часто встречается у мужчин в возрасте 40-45 лет и считается «мужским климаксом», но может наступить и в более раннем возрасте», - сообщил врач Газете.Ru.

Причинами патологии являются простатит, колликулит, уретрит, а также проблемы психологического характера – стресс, страхи, сложные и недоверительные отношения с партнером.

Ранее мы писали о мужском климаксе и двух главных симптомах, указывающих на проблему со здоровьем.