Вагинальный дезодорант и лобковый парик: абсурдные бьюти-изобретения для зоны ниже пояса

К салфеткам, гелям и мылу для интимной гигиены все привыкли, но это уже в прошлом. Появились средства для макияжа и интимной красоты: бальзамы, маски, хайлайтеры, лобковые парики.

Подробнее о косметичке для зоны ниже пояса написал сайт OK!

По информации издания, существуют средства для макияжа вульвы. В частности, для этого предусмотрены хайлайтер, который придаст сияние, и бальзам для половых губ с розовым оттенком. Есть еще помада-стик - она успокоит сухую кожу.

Также разработаны интимные капсулы с глиттером и дымка для ухода за слизистой и кожей женской интимной зоны. На случай неудачной эпиляции есть лобковый парик: аксессуар крепится с помощью липких полосок.

Для предотвращения распространения бактерий и свежести интимной зоны создан вагинальный дезодорант.

Издание отмечает, что лучше не применять большое количество ухаживающей косметики – достаточно аптечных гелей и пенок. Всегда нужно помнить, что химические и даже натуральные компоненты могут нанести вред.

Ранее мы писали о правильной технике подмывания, которая поможет сохранить ощущение свежести.